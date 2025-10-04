Работники швейного предприятия в КБР обучились на «Фабрике процессов»

Уточним, что компания «Дарий» специализируется на выпуске текстильных изделий. Ее сотрудников обучили технологиям внедрения и применения инструментов бережливого производства. В условиях реального производства им рассказали, как оптимизировать работу, повысить ее эффективность и сократить потери. По окончании курса сотрудникам вручили сертификаты, подтверждающие освоение новых компетенций в сфере бережливого производства.