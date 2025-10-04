Работники швейного предприятия в КБР обучились на «Фабрике процессов»

Тренеры «Фабрики процессов», работающей в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», провели обучение для 12 сотрудников компании «Дарий». Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.
Уточним, что компания «Дарий» специализируется на выпуске текстильных изделий. Ее сотрудников обучили технологиям внедрения и применения инструментов бережливого производства. В условиях реального производства им рассказали, как оптимизировать работу, повысить ее эффективность и сократить потери. По окончании курса сотрудникам вручили сертификаты, подтверждающие освоение новых компетенций в сфере бережливого производства.
«Благодаря практическим занятиям участники смогли сразу применить изученные методы в условиях реального производственного процесса, что значительно повысило их квалификацию и готовность к работе в соответствии с современными стандартами», — отметили в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарии.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.