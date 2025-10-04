В Сербии откроют Дни духовной культуры России

«Мы признательны администрации города Вране, что приняла решение объединить открытие Дней духовной культуры России и выступление ансамбля “Россия” с празднованием очередной годовщины освобождения города в Первой мировой войне. Сегодня здесь с самого утра идут мемориальные мероприятия, которые в 19.00 (20.00 мск) завершатся первым выступлением ансамбля “Россия”. Следом 5 октября будет город Пирот, 6 октября — Ниш, 7 — город Алексинац и 8 октября — Сремски-Карловцы, где будет сводный концерт “России” и хора Сретенского монастыря», — сказал по телефону руководитель представительства Россотрудничества, который в субботу прибыл во Вране.