В Сербии откроют Дни духовной культуры России

БЕЛГРАД, 4 окт — РИА Новости. Дни духовной культуры России открываются в субботу в Сербии выступлением Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л. Г. Зыкиной в городе Вране на юге страны, сообщил РИА Новости глава представительства Россотрудничества, директор Российского центра науки и культуры «Русский дом» в Белграде Евгений Баранов.
Дни духовной культуры России проводятся в Сербии ежегодно более пяти лет.
«Мы признательны администрации города Вране, что приняла решение объединить открытие Дней духовной культуры России и выступление ансамбля “Россия” с празднованием очередной годовщины освобождения города в Первой мировой войне. Сегодня здесь с самого утра идут мемориальные мероприятия, которые в 19.00 (20.00 мск) завершатся первым выступлением ансамбля “Россия”. Следом 5 октября будет город Пирот, 6 октября — Ниш, 7 — город Алексинац и 8 октября — Сремски-Карловцы, где будет сводный концерт “России” и хора Сретенского монастыря», — сказал по телефону руководитель представительства Россотрудничества, который в субботу прибыл во Вране.
Он уточнил, что в программе ансамбля «Россия» — классические произведения советских и зарубежных композиторов и русские народные песни, в том числе из репертуара Людмилы Зыкиной, и поблагодарил министерства культуры России и Сербии.
В рамках Дней духовной культуры России 8 октября в Университете искусств в Белграде пройдут мастер-классы музыкантов струнного квартета имени В. А. Берлинского. В тот же день в городе Сремски-Карловцах откроется выставка Государственного музея-заповедника «Кижи» — «Кижи — возрожденный шедевр России».
В Духовной семинарии города Сремски-Карловцы 8 октября состоится мастер-класс солистов Хора Сретенского монастыря, а вечером хор даст концерт для жителей города.
Дни духовной культуры России — проект Минкультуры РФ по популяризации духовно-нравственных ценностей российского народа и отечественной культуры за рубежом. Он реализуется министерством во взаимодействии с МИД РФ и РПЦ, организатором выступает АНО «Русские сезоны», с 2008 года мероприятия Дней Духовной культуры России охватили около 50 стран мира.