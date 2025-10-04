В Красноярске наградили победителей фестиваля «Творческие горизонты»

Победителей V Краевого фестиваля «Творческие горизонты» наградили во время гала-концерта во Дворце труда и согласия в Красноярске. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве социальной политики региона.
Уточним, что фестиваль был посвящен самодеятельному творчеству. В этом году на участие в нем подали 268 коллективных и персональных заявок. Присоединиться к фестивалю могли получатели услуг комплексных центров социального обслуживания населения, реабилитационных и центров семьи. Все представленные на мероприятии танцевальные и музыкальные номера, а также изделия декоративно-прикладного творчества были посвящены подвигам и воинской славе россиян, поскольку в 2025 году в нашей стране отмечают 80-летие Великой Победы.
Гости фестиваля могли оценить работы победителей на специальной выставке. Кроме того, для них были организованы различные мастер-классы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.