В Красноярске наградили победителей фестиваля «Творческие горизонты»

Уточним, что фестиваль был посвящен самодеятельному творчеству. В этом году на участие в нем подали 268 коллективных и персональных заявок. Присоединиться к фестивалю могли получатели услуг комплексных центров социального обслуживания населения, реабилитационных и центров семьи. Все представленные на мероприятии танцевальные и музыкальные номера, а также изделия декоративно-прикладного творчества были посвящены подвигам и воинской славе россиян, поскольку в 2025 году в нашей стране отмечают 80-летие Великой Победы.