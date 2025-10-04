Новый мост через Москву-реку назовут в честь Гагарина

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Жители столицы с помощью голосования на проекте «Активный гражданин» выбрали название для нового моста через Москву-реку, большинство поддержало вариант «Гагаринский мост», сообщил мэр Сергей Собянин.
«Москвичи выбрали название для нового моста через Москву-реку. В голосовании на проекте “Активный гражданин” приняли участие больше 142 тысяч человек. Большинство поддержали вариант “Гагаринский мост”, — написал Собянин в своем канале на платформе Мах.
Новый объект, как отметил мэр, расположился рядом с Национальным космическим центром, открытым в День города, и продолжает космическую тему района: неподалеку уже есть мост Академика Королева.