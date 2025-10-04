Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый мост через Москву-реку назовут в честь Гагарина

Мост через Москву-реку у национального космического центра назовут Гагаринским.

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Жители столицы с помощью голосования на проекте «Активный гражданин» выбрали название для нового моста через Москву-реку, большинство поддержало вариант «Гагаринский мост», сообщил мэр Сергей Собянин.

«Москвичи выбрали название для нового моста через Москву-реку. В голосовании на проекте “Активный гражданин” приняли участие больше 142 тысяч человек. Большинство поддержали вариант “Гагаринский мост”, — написал Собянин в своем канале на платформе Мах.

Новый объект, как отметил мэр, расположился рядом с Национальным космическим центром, открытым в День города, и продолжает космическую тему района: неподалеку уже есть мост Академика Королева.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше