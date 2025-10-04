Прямые рейсы на Кубу и в Венесуэлу стартуют из Петербурга со 2 ноября

К слову, ранее стало известно, что в следующем году в петербургском аэропорту стартует пилотный проект по внедрению системы биометрической идентификации. Пассажиры, не относящиеся к «категории риска» и имеющие верифицированный цифровой профиль смогут пройти все процедуры допуска максимально просто — лишь показывая лицо.