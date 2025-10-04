Прямые рейсы на Кубу и в Венесуэлу стартуют из Петербурга со 2 ноября

С воскресенья, 2 ноября, между Венесуэлой, Кубой и Петербургом будет регулярно летать самолёт. Об этом, со ссылкой на пресс-службу Пулково, сообщает «Петербургский дневник».
Известно, что рейсы между Санкт-Петербургом, Варадеро (Куба) и Каракасом будут выполняться раз в две недели на лайнере Airbus A340−600. Запускает их государственная авиакомпания Боливарианской Республики Венесуэла Conviasa.
Первый борт вылетит из Каракаса в 22:30 31 октября по местному времени. Полёт будет длиться 13 часов.
К слову, ранее стало известно, что в следующем году в петербургском аэропорту стартует пилотный проект по внедрению системы биометрической идентификации. Пассажиры, не относящиеся к «категории риска» и имеющие верифицированный цифровой профиль смогут пройти все процедуры допуска максимально просто — лишь показывая лицо.