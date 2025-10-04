Собянин: новый мост через Москву-реку назовут в честь Гагарина

По словам мэра, сооружение длиной 231 метр связало улицу Мясищева с Проектируемым проездом № 1166, а также улучшило транспортную доступность районов Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники.
Мост расположился около Национального космического центра, который открыли в День города. Объект продолжает космическую тему района — неподалеку уже есть мост Академика Королева, подчеркнул градоначальник.
Он напомнил, что строительство началось в июне 2020 года и завершилось в декабре 2024-го. Сооружение стало частью современного транспортного каркаса столицы.
Мост выполнен в футуристичном стиле. Его алые конструкции, напоминающие взлетающую ракету, оборудованы художественной подсветкой. На переправе организованы четыре полосы для движения транспорта, а также пешеходные тротуары.