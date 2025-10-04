В поселке Верхний Фиагдон Северной Осетии благоустроили бульвар

Уточним, работы были проведены в несколько этапов. Первый, в частности, завершили в прошлом году. Тогда на общественной территории уложили новое асфальтовое покрытие, смонтировали скамейки, бордюры и урны. В текущем году специалисты приступили ко второму этапу работ. Они обустроили пешеходные дорожки и наладили систему освещения.