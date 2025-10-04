В поселке Верхний Фиагдон Северной Осетии благоустроили бульвар

Бульвар на улице Юрия Дзитиева благоустроили в поселке Верхний Фиагдон в Северной Осетии при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики республики.
Уточним, работы были проведены в несколько этапов. Первый, в частности, завершили в прошлом году. Тогда на общественной территории уложили новое асфальтовое покрытие, смонтировали скамейки, бордюры и урны. В текущем году специалисты приступили ко второму этапу работ. Они обустроили пешеходные дорожки и наладили систему освещения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.