Конь остался без всадника: фигуру Салавата Юлаева в Уфе сняли с памятника

Видео: как Салавата Юлаева снимали с памятника.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе продолжается демонтаж памятник Салавату Юлаеву. Сегодня специалисты с помощью крана сняли верхнюю часть монумента — всадника. Видео этого процесса появилось в телеграм-канале, посвященном реконструкции массивной статуи.

По словам заслуженного архитектора России Александра Мирианашвили, для предотвращения повреждений всадника предварительно раскрепили по швам. В течение ближайших дней аналогичным образом будет разъединена на две части и фигура коня, после чего её тоже снимут.

Памятник национальному герою Башкирии и главный символ республики был признан аварийным. Его будут реконструировать до осени 2027 году и вернут на место к 60-летнему юбилею монумента, 17 ноября.

