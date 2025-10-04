Лукашенко сказал, какой регион Беларуси погода проверяла на прочность

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 4 октября, поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки «Дажынкi-2025» в Чашниках и сказал, какой регион Беларуси погода проверяла на прочность. Подробности публикует телеграм -канал «Пул Первого».
Глава государства отметил, что названный традиционный для белорусов праздник является свидетельством глубокой признательности, а также уважения к тем, кто своим неустанным трудом обеспечивает продовольственную безопасность страны.
— В нынешнем году погода проверяла Витебщину на прочность. Во время страды ваши поля заливали дожди. Это осложняло выход техники для уборки, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.
Президент Беларуси заявил, что для наращивания темпов жатвы в Витебскую область были направлены сводные отряды из трех соседних регионов Беларуси. Кроме того, плечо подставили военнослужащие и сотрудники МЧС.
По словам главы государства, всем вместе удалось собрать достойный урожай. Он уточнил, что каравай Витебской области достиг одного миллиона тонн. Это, акцентировал внимание президент, подтверждает ответственность, профессионализм, а также соблюдение технологий.
Александр Лукашенко особые слова признательности выразил аграриям Оршанского и Витебского районов, которые смогли превысить 100-тысячный рубеж по намолотам.
