Лукашенко сказал, какой регион Беларуси погода проверяла на прочность

Лукашенко назвал регион Беларуси, который в 2025 погода проверяла на прочность.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 4 октября, поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки «Дажынкi-2025» в Чашниках и сказал, какой регион Беларуси погода проверяла на прочность. Подробности публикует телеграм -канал «Пул Первого».

Глава государства отметил, что названный традиционный для белорусов праздник является свидетельством глубокой признательности, а также уважения к тем, кто своим неустанным трудом обеспечивает продовольственную безопасность страны.

— В нынешнем году погода проверяла Витебщину на прочность. Во время страды ваши поля заливали дожди. Это осложняло выход техники для уборки, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.

Президент Беларуси заявил, что для наращивания темпов жатвы в Витебскую область были направлены сводные отряды из трех соседних регионов Беларуси. Кроме того, плечо подставили военнослужащие и сотрудники МЧС.

По словам главы государства, всем вместе удалось собрать достойный урожай. Он уточнил, что каравай Витебской области достиг одного миллиона тонн. Это, акцентировал внимание президент, подтверждает ответственность, профессионализм, а также соблюдение технологий.

Александр Лукашенко особые слова признательности выразил аграриям Оршанского и Витебского районов, которые смогли превысить 100-тысячный рубеж по намолотам.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал один из самых развитых регионов Беларуси.

Тем временем скульптура креветки установлена в Беларуси — вот как она выглядит.

Также мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

