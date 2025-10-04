В кузбасской Юрге провели акцию «10 000 шагов к жизни»

Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла на стадионе «Темп» в Юрге Кемеровской области — Кузбасса. Мероприятие отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в городской администрации.
Участниками акции, приуроченной ко Всемирному дню сердца, стали почти 200 жителей города. Они должны были пройти 10 тысяч шагов и выложить в соцсети ВКонтакте свои фотографии с результатами шагомеров.
«Сошедших с дистанции не было. На финише все участники оздоровительного мероприятия получили в подарок сувенирную продукцию, а еще массу положительных эмоций и зарядились хорошим настроением на весь день», — отметили в администрации Юрги.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.