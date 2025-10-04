Омское УФСИН опровергло жалобы экс-мэра Нижнего Новгорода на условия в колонии

УФСИН России по Омской области опубликовало заявление, в котором опровергло информацию о якобы ухудшившихся условиях содержания экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, который отбывает наказание в исправительной колонии № 6 по Омской области.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Сорокин возмущался своим содержанием в тюрьме. По его словам, он был вынужден находиться в ограниченном пространстве с другими осуждёнными, имеющими пристрастие к курению, и испытывает трудности с выполнением физических упражнений.
«Условия отбывания наказания осуждённого в исправительном учреждении, а также его материально-бытовое обеспечение соответствуют установленным требованиям. Вместе с тем, каких-либо жалоб и заявлений со стороны Сорокина О. В. в адрес руководства ИК-6 не поступало. Реализация прав, свобод и законных интересов осуждённых осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — прокомментировал УФСИН порталу Om1 Омск.
Несмотря на утверждения о плохих условиях в омской колонии, Сорокин продолжает бороться за досрочное освобождение. Против этого выступает Александр Новосёлов, признанный потерпевшим по делу о похищении. Он заявляет, что Сорокин не признал своей вины и не извинился перед ним.