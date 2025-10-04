Омское УФСИН опровергло жалобы экс-мэра Нижнего Новгорода на условия в колонии

«Условия отбывания наказания осуждённого в исправительном учреждении, а также его материально-бытовое обеспечение соответствуют установленным требованиям. Вместе с тем, каких-либо жалоб и заявлений со стороны Сорокина О. В. в адрес руководства ИК-6 не поступало. Реализация прав, свобод и законных интересов осуждённых осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — прокомментировал УФСИН порталу Om1 Омск.