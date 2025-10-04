В Алтайском крае с начала года открыли 15 фельдшерско-акушерских пунктов

Жители населенных пунктов Алтайского края могут получать медпомощь в 15 новых фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах), открытых с начала 2025 года при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве экономического развития региона.
«Медработники не нарадуются новому медицинскому оборудованию, доступности телемедицинских консультаций с краевыми специалистами, что существенно повышает качество диагностики, помогает оперативно выявлять и лечить заболевания, благодаря чему снижаются риски осложнений и летальных исходов. В условиях современного сельского ФАПа можно сделать достаточно много обследований, в том числе провести общую и репродуктивную диспансеризацию», — отметил куратор Рубцовского медико-географического округа, главный врач Михайловской центральной районной больницы Александр Бокк.
Новые фельдшерско-акушерские пункты работают в муниципальном округе город Славгород, а также в Волчихинском, Поспелихинском, Ребрихинском, Рубцовском, Алейском, Заринском, Змеиногорском, Косихинском, Локтевском, Мамонтовском, Усть-Пристанском районах. До конца года в регионе планируют ввести в эксплуатацию еще несколько медучреждений: 13 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 врачебные амбулатории и поликлинику. Параллельно ведется активное строительство новых поликлиник в Зональном, Смоленском районах и в городе Камень-на-Оби.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.