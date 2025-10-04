Ричмонд
Глава Администрации президента Крутой сказал, под кого будут формировать жилищную программу в Беларуси

Источник: Комсомольская правда

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, под кого будут формировать жилищную программу в Беларуси. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения.

Дмитрий Крутой отметил, что важным элементом государственной политики является арендное жилье. Он уточнил, что как раз сейчас формируется перечень востребованных профессий, а также тех специалистов, которые нуждаются в улучшении жилья.

— Среди них будут и медики. И под это мы будем формировать жилищную программу на следующие пять лет, — обратил внимание глава Администрации президента.

По словам Дмитрия Крутого, арендные дома для медиков уже были введены в Могилеве и Бобруйске.

