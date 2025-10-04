В Москве пройдет Форум иностранных выпускников российских вузов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Кабмин поддержал предложение Минобрнауки РФ о проведении в Москве форума иностранных выпускников российских и советских вузов, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Согласиться с предложением Минобрнауки России о проведении Международного форума иностранных выпускников советских и российских образовательных организаций высшего образования с 27 по 31 октября 2025 года в городе Москве», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
МИД России поручено обеспечить выдачу виз в установленном порядке по заявкам Минобрнауки России иностранным участникам и гостям форума, а также представителям прессы без взимания сборов за их выдачу.