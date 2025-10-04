«Был таким же прямым, честным и открытым, как и сейчас». Классный руководитель Александра Лукашенко сказала, каким он был в 15 лет

— Больше гуманитарного склада, речь всегда была хорошо поставлена. И такая хрипотца небольшая в его голосе, по которой его всегда можно узнать. Про спорт что и говорить! Всегда спортом занимался. Ребята играли в футбол и хоккей, но больше в хоккей, потому что зимой больше времени для этого, когда заканчивался сельскохозяйственный сезон, — вспоминает Ольга Чуешкова.