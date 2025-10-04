Ричмонд
«Был таким же прямым, честным и открытым, как и сейчас». Классный руководитель Александра Лукашенко сказала, каким он был в 15 лет

Классный руководитель Лукашенко сказала, каким он был в 15 лет.

Источник: Комсомольская правда

Классный руководитель президента Беларуси Александра Лукашенко Ольга Чуешкова сказала, каким он был в 15 лет, передает БелТА.

Ольга Чуешкова была классным руководителем выпускного «10 А» класса 1970−1971 года Александрийской средней школы. Среди учеников был и будущий президент Беларуси. Помощник президента — инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович 4 октября приехал к педагогу и поздравил ее с наступающим праздником — Днем учителя.

— Искренне поздравляю с Днем учителя не только от себя, но и от вашего ученика — президента Беларуси. Хороших учителей, как и хороших учеников, не забывают. Он вас помнит, ценит, уважает, — заметил Руслан Пархамович.

Классный руководитель заявила, что безмерно гордиться своим учеником.

— Александр Григорьевич большой молодец! Очень приятно, что спустя столько лет помнит обо мне. Уверена, что в его жизни, на его пути, в том числе и в институте, и в академии, было очень много достойных учителей. Но он помнит и обо мне. Это во многом характеризует человека, — подчеркнула Ольга Чуешкова.

Педагог признается, что выпуск 1970−1971 учебного года стал для нее особенным. Она отметила, что 10 «А» был самым лучшим. Она с теплотой вспоминает годы, которые провела в Александрии. Вспоминая 15-летнего Александра Лукашенко, классный руководитель подчеркивает:

— Всегда был такой же лидер, передовик, правда, ершистый по характеру, но при этом добрый и отзывчивый, трудолюбивый и ответственный. Отзывался на чужую беду. Всегда было много друзей у него.

Классный руководитель отмечает, что будущий глава государства писал стихи, хорошо играл на баяне, помогал с организацией мероприятий, а также был ведущим на вечерах.

— Больше гуманитарного склада, речь всегда была хорошо поставлена. И такая хрипотца небольшая в его голосе, по которой его всегда можно узнать. Про спорт что и говорить! Всегда спортом занимался. Ребята играли в футбол и хоккей, но больше в хоккей, потому что зимой больше времени для этого, когда заканчивался сельскохозяйственный сезон, — вспоминает Ольга Чуешкова.

По словам учителя, Александр Лукашенко все время работал: помогал и маме, и в колхозе. Педагог отмечает, что именно мама дала будущему главе государства очень многое в воспитании. Она также вспомнила, что, когда класс выезжал на картошку, то ребята нередко заигрывали и девчатами, однако если дело касалось помощи, то редко кто помогал.

— А Саша видит, что девчонка там кош поднять не может, подойдет, поднесет, поможет. И так во всем. Очень хозяйственный. Он мог и умел буквально все, — заметила классный руководитель.

Ольга Чуешкова уточнила, что Александр Лукашенко никогда не прятался за спиной другого человека.

— И в 15 лет был таким же прямым, честным и открытым, как и сейчас. Правда, сейчас и опытнее, и мудрее, — подчеркнула педагог.

Ранее мы писали, что учебную карточку студента Александра Лукашенко с оценками за госэкзамены показал ОНТ: «Отличник почти круглый».

Кстати, Ттелеканал ОНТ показал зачетку президента Беларуси Александра Лукашенко.

А еще Лукашенко сказал, какой регион Беларуси погода проверяла на прочность.

