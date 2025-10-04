Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за плохой дороги в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело после жалобы жителя Башкирии на состояние дорог в Чишминском районе. Поводом стало обращение в соцсетях о нарушении прав местных жителей на качественную дорожную инфраструктуру.
Как следует из поста в официальном сообществе СК, единственная дорога, соединяющая деревни Новые Ябалаклы, Альбеево и село Чукраклы с райцентром, находится в аварийном состоянии. Асфальтовое покрытие полностью отсутствует, грунтовую дорогу размывает во время дождей, а многочисленные ямы делают проезд к домам местных жителей практически невозможным.
Ранее Бастрыкин уже требовал предоставить доклад по этой ситуации. Хотя сначала в следственном управлении по Башкирии после проверки отказались возбуждать уголовное дело, теперь глава СК дал прямое указание руководителю ведомства Владимиру Архангельскому возбудить дело и доложить о результатах расследования.
Исполнение этого поручения взято на особый контроль центральным аппаратом Следственного комитета.
