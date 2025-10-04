Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за плохой дороги в Башкирии

Как следует из поста в официальном сообществе СК, единственная дорога, соединяющая деревни Новые Ябалаклы, Альбеево и село Чукраклы с райцентром, находится в аварийном состоянии. Асфальтовое покрытие полностью отсутствует, грунтовую дорогу размывает во время дождей, а многочисленные ямы делают проезд к домам местных жителей практически невозможным.