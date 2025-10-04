Собственников квартир будут заранее извещать о признании жилья пустующим

В соответствии с законопроектом, жилое помещение в многоквартирном доме может быть признано пустующим, если оно соответствует как минимум двум из нескольких общих критериев: «наличие задолженности по оплате коммунальных услуг, образовавшейся за один год и более; наличие задолженности по уплате имущественного налога и пеней за два налоговых периода и более; отсутствие изменения показателей приборов учета потребления электрической энергии и водоснабжения за период более одного года; наличие признаков, указывающих на длительное отсутствие проживающих в соответствующих жилых помещениях, а именно отсутствие или неисправность входной двери в жилое помещение, отсутствие остекления окон, отсутствие отопительных приборов вследствие хищения».