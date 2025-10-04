Горы винограда и варенье из кишмиша: в Самарканде прошел фестиваль изюма

«Наш район с давних времен славится виноградарством. Сегодня у нас насчитывается более 7 тысяч гектаров виноградников, с которых ежегодно собирается 25−30 тысяч тонн урожая. Значительная часть идет на производство изюма, который реализуется не только в Узбекистане, но и за рубежом. В год экспортируем 6−7 тысяч тонн изюма в Россию, Казахстан, Китай и Турцию», — рассказал первый заместитель хокима района Кахрамон Халикулов.