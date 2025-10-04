В Москве снизилось число ДТП с участием такси

«Столичное такси в цифрах на сегодня: свыше 1,7 миллионов пассажиров пользуются услугами такси в сутки. В сервисе доступны тарифы для всех категорий граждан. От 4 до 7 минут — среднее время подачи машины. Более 200 тысяч профессиональных водителей прошли обязательную аттестацию и работают в сервисе. 3,2 года — средний возраст автомобиля. На 7% снизилось количество ДТП с участием такси за первое полугодие 2025 года по сравнению с прошлым годом», — говорится в Telegram-канале дептранса.