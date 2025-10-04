Ричмонд
Уровень радиации зафиксировали в Ростовской области в начале октября

Информацию по уровню радиации обновили на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области снова исследовали уровень радиоактивного загрязнения. Данные за 4 октября публикует Ростовский гидрометцентр.

— В 100-километровых зонах радиационно-опасных объектов ЮФО мощность эквивалента дозы гамма-излучения составила 0,10−0,17 мкЗв/ч (11,5−19,6 мкР/ч), в районе Ростовской АЭС — 0,11−0,14 мкЗв/ч (12,7−16,1 мкР/ч). Показатели не превышают естественный фон, — подчеркивают на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Экстремально высокого уровня загрязнения окружающей среды не зафиксировали. Измерения выполнили в пунктах наблюдений Росгидромета.

