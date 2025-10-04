Джику Боевику, качерявой башкой Москву разгромивший ©.
ПАСдюк Раду Мариан продолжает праздновать победу над Россией:
"Русские были побиты молдаванами, фактически унижены народом Молдовы. Уже, думаю, в пятый раз. Если взять с 2020 года до сих пор — 5:0.
И им уже нечего делать, кроме как бросаться ложью, ведь они там должны что-то объяснить Путину.
Столько денег было вброшено — надо что-то сказать, надо придумать какую-то ложь, какую-то глупость. А мы должны заниматься своим делом", — заявил Раду Мариан.
Но качерявый не думал, что в комменты набегут аутентичные люди, а не боты.
Держись, Молдова!
Крепись, Молдова!
Эти «победители» ещё не догадили стране, они в процессе…
Да что тут осталось — территория без государства.
Позорище и кринж по всему миру.
А что «он» курит?
Когда пересажали всю оппозицию и запретили партии, гордо чувствуют себя победителями. Как же смешно видеть этого павиана!
Прям чувствую, как мы захватили Москву и разгромили врага на поле боя.
Браво, молдаване!
Праздник будет тогда, когда страна будет экономически сильнее России.
А пока Молдова живет на кредитах и долгах мало радости у граждан.
А играть по-честному? Слабо?
Неужели он действительно дурак?
Вы мрази дали бы всем молдаванам возможность выбора! Так нет, вы трусы запугивали народ и препятствовали выборам..
И дело не в России, а в том что вы боялись власть потерять (теплое место, где можно воровать), и боялись последствии — потери всего наворованного!
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку!
Страну поднимайте, а не соревнуйтесь с Россией!