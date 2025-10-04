Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавский депутат Раду Мариан отпраздновал «победу над Россией», но ему устроили разгром в соцсетях

Депутат от PAS Раду Мариан в очередной раз заявил, что Молдова «побила Россию», сравнив политическое противостояние с футбольным счетом 5:0, но вместо оваций в соцсетях его слова вызвали бурную критику.

Источник: Комсомольская правда

Джику Боевику, качерявой башкой Москву разгромивший ©.

ПАСдюк Раду Мариан продолжает праздновать победу над Россией:

"Русские были побиты молдаванами, фактически унижены народом Молдовы. Уже, думаю, в пятый раз. Если взять с 2020 года до сих пор — 5:0.

И им уже нечего делать, кроме как бросаться ложью, ведь они там должны что-то объяснить Путину.

Столько денег было вброшено — надо что-то сказать, надо придумать какую-то ложь, какую-то глупость. А мы должны заниматься своим делом", — заявил Раду Мариан.

Но качерявый не думал, что в комменты набегут аутентичные люди, а не боты.

Держись, Молдова!

Крепись, Молдова!

Эти «победители» ещё не догадили стране, они в процессе…

Да что тут осталось — территория без государства.

Позорище и кринж по всему миру.

А что «он» курит?

Когда пересажали всю оппозицию и запретили партии, гордо чувствуют себя победителями. Как же смешно видеть этого павиана!

Прям чувствую, как мы захватили Москву и разгромили врага на поле боя.

Браво, молдаване!

Праздник будет тогда, когда страна будет экономически сильнее России.

А пока Молдова живет на кредитах и долгах мало радости у граждан.

А играть по-честному? Слабо?

Неужели он действительно дурак?

Вы мрази дали бы всем молдаванам возможность выбора! Так нет, вы трусы запугивали народ и препятствовали выборам..

И дело не в России, а в том что вы боялись власть потерять (теплое место, где можно воровать), и боялись последствии — потери всего наворованного!

Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку!

Страну поднимайте, а не соревнуйтесь с Россией!