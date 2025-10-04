«Есть реакция — будет температура». Белорусский врач опровергла миф об отсутствии иммунитета или борьбы организма с болезнью при простуде без температуры

По словам Оксаны Романовой, чаще всего отсутствие повышенной температуры тела характерно для простудных вирусных заболеваний, когда есть сопли, кашель, боль в горле и слабость. Однако, если температура подскочила и есть эти перечисленные симптомы, то можно предположить грипп, аденовирусные инфекции, энтеровирусы.