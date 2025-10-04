«Есть реакция — будет температура». Белорусский врач опровергла миф об отсутствии иммунитета или борьбы организма с болезнью при простуде без температуры

Миф об отсутствии иммунитета или отказе организма бороться с болезнью при простуде без температуры в комментарии проекту 24health.by развеяла завкафедрой детских инфекционных болезней Белорусского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор Оксана Романова.
По ее словам, респираторные вирусные инфекции могут провоцировать более 300 возбудителей. Причем некоторые могут сопровождаться повышением температуры, но большинство — нет. Что касается повышения температуры при простуде, то это реакция организма, и она показывает, что идет выработка большого количества цитокинов — белков иммунной системы, обеспечивающих межклеточные взаимодействия.
«Судить по ней о крепости иммунитета или делать выводы, борется организм с инфекцией или нет, не стоит. Есть реакция — будет температура, нет реакции — температуры не будет», — отметила Оксана Романова.
Профессор отметила, что температура повышается лишь у одного из пяти болеющих ОРВИ.
По словам Оксаны Романовой, чаще всего отсутствие повышенной температуры тела характерно для простудных вирусных заболеваний, когда есть сопли, кашель, боль в горле и слабость. Однако, если температура подскочила и есть эти перечисленные симптомы, то можно предположить грипп, аденовирусные инфекции, энтеровирусы.
Оксана Романова подчеркнула, что отсутствие температуры при простуде не означает, что человек не заразен. Заболели — оставайтесь дома и лечитесь.
Кстати, пациенту с недомоганием могут дать больничный даже при отсутствии повышенной температуры (здесь подробнее).
