Некоторые жители Башкирии могут выйти на пенсию досрочно

Более 45 тысяч учителей в Башкирии получают пенсию досрочно.

Источник: Комсомольская правда

Более 45 тысяч учителей в Башкирии уже получают пенсию досрочно. По информации местного Социального фонда, такое право есть у педагогов, которые отработали в школах и других учебных заведениях не менее 25 лет.

Второе важное условие — необходимое количество пенсионных баллов. В 2024 году нужно иметь 28,2 балла, а начиная с 2025 года — уже 30.

В стаж засчитывают не только время непосредственной работы с учениками. Учеба по профессии, ежегодные отпуска и больничные также идут в общий педагогический стаж, если в эти периоды работодатель платил страховые взносы.

Узнать свой стаж можно через Госуслуги, заказав там выписку из индивидуального лицевого счета.

