На Ставрополье 5 домов культуры получат финансовую поддержку

Для участия в отборе в Министерство культуры РФ поступило 442 заявки из 74 регионов.

Дома культуры Ставропольского края вошли в число победителей предварительного отбора на поощрение лучших практик работы и претендуют на получение финансовой поддержки в 2026 году. Субсидии по нацпроекту «Семья» будут выделены для пяти учреждений, сообщили в краевом правительстве.

Для участия в предварительном отборе в Министерство культуры Российской Федерации поступило 442 заявки из 74 регионов. Дома культуры Ставрополья вошли в перечень 240 учреждений-победителей. Они расположены в Ставрополе, а также в Георгиевском, Левокумском, Минераловодском, Петровском округах. В них запланирован ремонт, приобретение оборудования, мебели, декораций, программного обеспечения и специализированного оборудования для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Домами культуры будут реализованы практики в нескольких тематических направлениях: народное творчество, культурно-просветительские проекты, этнокультурное наследие, социально значимые и инклюзивные проекты, которые позволят создать новые возможности для творческого развития жителей Ставропольского края и будут способствовать популяризации духовно-нравственных ценностей и укреплению межпоколенческих связей», — отметила министр культуры Ставрополья Татьяна Лихачева.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.