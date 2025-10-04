На Ставрополье 5 домов культуры получат финансовую поддержку

Для участия в предварительном отборе в Министерство культуры Российской Федерации поступило 442 заявки из 74 регионов. Дома культуры Ставрополья вошли в перечень 240 учреждений-победителей. Они расположены в Ставрополе, а также в Георгиевском, Левокумском, Минераловодском, Петровском округах. В них запланирован ремонт, приобретение оборудования, мебели, декораций, программного обеспечения и специализированного оборудования для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.