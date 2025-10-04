В чеченском городе Серноводское создадут новую игровую зону для детей

Специалисты уже приступили к монтажу площадки. Проект предусматривает создание многофункционального пространства, разделенного на тематические зоны для разных возрастных групп. Для самых маленьких установят развивающие комплексы с песочницами и безопасными качелями, а подросткам будет интересна спортивная площадка с турниками и воркаут-зоной. Также территория будет оборудована системой вечернего освещения, видеонаблюдением, урнами и информационными стендами. Согласно плану, все работы на месте будущей игровой зоны завершат до конца 2025 года.