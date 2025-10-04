Ричмонд
В чеченском городе Серноводское создадут новую игровую зону для детей

Там установят комплексы с песочницами и качелями, а также спортплощадку с турниками.

Новая детская игровая зона появится в городе Серноводское в Чечне. Она будет установлена в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Серноводского муниципального района.

Специалисты уже приступили к монтажу площадки. Проект предусматривает создание многофункционального пространства, разделенного на тематические зоны для разных возрастных групп. Для самых маленьких установят развивающие комплексы с песочницами и безопасными качелями, а подросткам будет интересна спортивная площадка с турниками и воркаут-зоной. Также территория будет оборудована системой вечернего освещения, видеонаблюдением, урнами и информационными стендами. Согласно плану, все работы на месте будущей игровой зоны завершат до конца 2025 года.

«Новая площадка станет не только местом для игр, но и центром взаимодействия. Здесь планируется проводить спортивные мероприятия и развивающие занятия для детей», — отметили в администрации Серноводского района.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.