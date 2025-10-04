В московском парке «Сокольники» создадут 6 тематических игровых зон

Игровую зону «Симфония» обустроят недалеко от концертной площадки «Эстрада Шаляпина». На ней смонтируют игровые комплексы из башенок, мостов-переходов, интерактивных панелей и горок, а также песочный дворик, качалки, качели и карусель. Кроме того, в игровой зоне около «Панда-парка» подготовят различные игровые элементы из канатов.