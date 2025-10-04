В московском парке «Сокольники» создадут 6 тематических игровых зон

Тематические игровые зоны для ребят разного возраста появятся в московском парке культуры и отдыха «Сокольники» в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Новые объекты создадут в этом году в центральной части парка, на территории от главного входа до Митьковского проезда. Одной из главных станет зона «Звездочеты», ее разместят около обсерватории. Остальные пять получат названия «Маршрут», «Панда-парк», «Воздушный змей», «Симфония» и «Канатная дорога».
Например, на площадке «Воздушный змей» предусмотрено оборудование в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Там установят инклюзивный игровой комплекс с двумя башнями, горкой, канатными сетями для лазанья, карусели и качели-балансир. На последние можно будет заехать в коляске.
Игровую зону «Симфония» обустроят недалеко от концертной площадки «Эстрада Шаляпина». На ней смонтируют игровые комплексы из башенок, мостов-переходов, интерактивных панелей и горок, а также песочный дворик, качалки, качели и карусель. Кроме того, в игровой зоне около «Панда-парка» подготовят различные игровые элементы из канатов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.