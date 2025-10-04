В Якутии нашли тела вдовы и сына политика Михайлова

Как пишет «Комсомольская правда в Якутии», Савва и Валерия познакомились в апреле 2002 года, когда он учился в выпускном классе, а она — в десятом. Будущий политик несколько лет писал Валерии письма, после трех лет ухаживаний она ответила взаимностью. В декабре 2007 года они поженились в Вилюйске, на свадебное торжество пришло более 300 гостей.