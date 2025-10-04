Ричмонд
Студенты белгородского вуза провели для школьников мастер-класс по химии

Ребята проверяли фрукты и овощи на антиоксидантные свойства и исследовали показатели молока.

Бакалавры старших курсов Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») провели мастер-класс «Химический десант» в школе № 1 имени Княжны Ольги Николаевны Романовой в Новом Осколе, сообщили в правительстве области. Мероприятие прошло при поддержке нацпроекта «Новые материалы и химия».

Студенты рассказали школьникам о важности химии в повседневной жизни и провели познавательные эксперименты. Ребята узнали, как определять показатели воды при помощи органов чувств, а также наблюдали за различными химическими реакциями.

В блоке «Пищевая химия» ученики исследовали показатели молока. Они также проверяли фрукты и овощи на антиоксидантные свойства и содержания нитратов, а колбасные изделия — на содержание нитритов. Эти практические занятия не только расширили знания школьников, но и развили их интерес к химии.

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

