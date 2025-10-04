Ричмонд
«Я молочные продукты не употребляю практически». Лукашенко сказал, кто и за сколько покупает молочную продукцию с президентского подворья

Лукашенко раскрыл, кто и за сколько покупает молочную продукцию с его подворья.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 октября, в субботу, во время рабочей поездки в Гомельскую область, раскрыл, кто и за сколько покупает молочную продукцию с президентского подворья. Видеофрагмент опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

— У меня 25 дойных коров. В среднем — 45 литров (молока. — Ред.) по году. Почти пять ведер молока, — отметил глава государства.

Александр Лукашенко, обращаясь к управляющему делами президента Юрию Назарову, отметил:

— А у меня деньги, вон, ничего не платит. Молоко все забирает, пьет, ест, правительство кормит.

Президент Беларуси заметил: если молоко покупает кто-то из белорусов, то они не интересуются стоимостью — детям берут.

— У меня в этом году сделал цех переработки. Я, правда, молочные продукты не употребляю практически. Кто хочет, желающие — продаем, они цены не спрашивают. Потому что детям очень нравится, — рассказал глава государства.

По его словам, продукцию делают по деревенскому старому рецепту.

— Аккуратненько все. Смотрим красных коров породу. Коровка маленькая стоит. Я спрашиваю: «Сколько она дает?» Минимум 35 литров в среднем за год. Но к ним отношение должно быть человеческое, — заявил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о лучших коровах на его подворье и экспериментах на земле.

Также мы писали, какие животные есть дома и на ферме у Александра Лукашенко: три кота, шпиц Умка, лабрадор Ллойд, козы как лекарство от коронавируса, подаренный кролик и коровы.

Тем временем Лукашенко рассказал, как у него появился шпиц Умка: «Подарили его не мне, но он привязался ко мне, это как ребенок».

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше