«Я молочные продукты не употребляю практически». Лукашенко сказал, кто и за сколько покупает молочную продукцию с президентского подворья

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 октября, в субботу, во время рабочей поездки в Гомельскую область, раскрыл, кто и за сколько покупает молочную продукцию с президентского подворья. Видеофрагмент опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
— У меня 25 дойных коров. В среднем — 45 литров (молока. — Ред.) по году. Почти пять ведер молока, — отметил глава государства.
Александр Лукашенко, обращаясь к управляющему делами президента Юрию Назарову, отметил:
— А у меня деньги, вон, ничего не платит. Молоко все забирает, пьет, ест, правительство кормит.
Президент Беларуси заметил: если молоко покупает кто-то из белорусов, то они не интересуются стоимостью — детям берут.
— У меня в этом году сделал цех переработки. Я, правда, молочные продукты не употребляю практически. Кто хочет, желающие — продаем, они цены не спрашивают. Потому что детям очень нравится, — рассказал глава государства.
По его словам, продукцию делают по деревенскому старому рецепту.
— Аккуратненько все. Смотрим красных коров породу. Коровка маленькая стоит. Я спрашиваю: «Сколько она дает?» Минимум 35 литров в среднем за год. Но к ним отношение должно быть человеческое, — заявил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о лучших коровах на его подворье и экспериментах на земле.
Также мы писали, какие животные есть дома и на ферме у Александра Лукашенко: три кота, шпиц Умка, лабрадор Ллойд, козы как лекарство от коронавируса, подаренный кролик и коровы.
Тем временем Лукашенко рассказал, как у него появился шпиц Умка: «Подарили его не мне, но он привязался ко мне, это как ребенок».