«Штраф за домашнюю собаку или кошку до 1260 рублей». Белорусские юристы рассказали о штрафах для владельцев домашних животных, которые не соблюдают правила их содержания

О штрафных санкциях доходящих до 630−1260 рублей для владельцев домашних животных, которые нарушают правила их содержания рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.
По словам юристов, владелец собаки или кота в течение трех дней после появления в квартире или доме домашнего питомца должен обратиться в службу «Одно окно» либо в ЖЭС и подать заявление о регистрации животного. Процедура эта бесплатная, делается за день.
Юристы отметили, что соблюдение правил содержания собак и кошек обязательно. Они не должны создавать неудобства или опасность для соседей.
А вот нарушение правил содержания собак и кошек влечет для его хозяина предупреждение или наложение штрафа в размере до 15 базовых величин (до 630 рублей). То же нарушение, но повлекшее причинение вреда здоровью людей или их имуществу — это уже штраф от 10 до 30 базовых (от 420 до 1260 рублей). В этом случае в качестве наказания могут быть общественные работы, или даже административный арест.
К нарушениям, за которые хозяин домашнего питомца может получить штраф, относится, например, несоблюдение правил выгула (взрослая собака без поводка, намордника).
Напомним, что в январе 2025 в Беларуси вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Хозяев собак, например, обязали в обязательном порядке убирать за ними при выгуле, а сам выгул может быть только безопасным для других людей, их имущества, а также других животных. Кроме того, с собаками и котами нельзя заходить в супермаркеты и кафе (здесь подробнее).
