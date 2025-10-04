«Штраф за домашнюю собаку или кошку до 1260 рублей». Белорусские юристы рассказали о штрафах для владельцев домашних животных, которые не соблюдают правила их содержания

Напомним, что в январе 2025 в Беларуси вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Хозяев собак, например, обязали в обязательном порядке убирать за ними при выгуле, а сам выгул может быть только безопасным для других людей, их имущества, а также других животных. Кроме того, с собаками и котами нельзя заходить в супермаркеты и кафе (здесь подробнее).