Подмосковье представит одну из лучших коров региона на выставке в столице

Шабера обладает высокой продуктивностью и участвует в программе генотипирования.

Голштинскую корову по имени Шабера из Подмосковья представят на агровыставке в Москве, которая пройдет в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Животное считается одним из лучших в регионе по количеству произведенного молока, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Корова племенного хозяйства АО «Воскресенское» участвует в программе генотипирования. Ученые исследуют ее гены, чтобы понять, какими качествами она обладает и какие характеристики передаст своему потомству.

«Корова Шабера обладает поразительной продуктивностью: за 305 дней… она дала 22,9 тонны молока, что почти в три раза превышает средний показатель по Московской области. Учитывая эти выдающиеся показатели, именно ее выбрали участником генотипирования в компании “Мираторг-Генетика”… Шабера сегодня считается лучшей коровой России по продуктивности», — отметили в пресс-службе регионального минсельхозпрода.

Напомним, что агропромышленная выставка «Золотая осень — 2025» пройдет с 8 по 11 октября в «Тимирязев Центре» в Москве. Посетить ее можно бесплатно, нужно только зарегистрироваться по ссылке.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.