Подмосковье представит одну из лучших коров региона на выставке в столице

«Корова Шабера обладает поразительной продуктивностью: за 305 дней… она дала 22,9 тонны молока, что почти в три раза превышает средний показатель по Московской области. Учитывая эти выдающиеся показатели, именно ее выбрали участником генотипирования в компании “Мираторг-Генетика”… Шабера сегодня считается лучшей коровой России по продуктивности», — отметили в пресс-службе регионального минсельхозпрода.