В Волгоградской области обновили почти 21 км трассы в Кумылженском районе

Специалисты улучшили два участка автодороги Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская (Ростовская область) в Кумылженском районе Волгоградской области. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в порядок привели почти 21 км трассы, сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства региона.
На первом отрезке длиной 9,7 км возле Слащевского сельского поселения рабочие усилили основание дороги, заменили покрытие и восстановили обочины. Там также установили дорожные знаки и ограждения, нанесли разметку.
Аналогичные работы специалисты провели на втором участке дороги — у хутора Шакин — протяженностью 11,2 км. При этом в самом населенном пункте установили новые светофоры, метеостанцию, оборудовали подъездные карманы и пешеходные тротуары, заменили остановочные павильоны, смонтировали три километра линии освещения. Добавим, что рабочие сдали объект раньше намеченного срока на 11 месяцев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.