Российское судно изучит микроземлетрясения в северной Атлантике

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно «Академик Борис Петров» отправилось из Мурманска на север Атлантического океана для изучения сейсмичности и строения Срединно-Атлантического хребта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова.
«Вторая часть экспедиции будет проходить в северной части Атлантического океана на Срединно-Атлантическом хребте вблизи Азорских островов. С помощью пассивных сейсмических наблюдений будет изучаться микросейсмичность и строение рифтовой долины хребта. Все измерения будут сопровождаться сейсмоакустическим профилированием и магнитной съемкой», — говорится в сообщении.
При этом экспедиция начнется в Баренцевом море, где ученые изучат строение верхней части геологического разреза и проведут испытания новой техники для геологоразведки на нефть и газ на шельфе моря.
Экспедиция под руководством старшего научного сотрудника Института океанологии Дмитрия Ильинского проводится в сотрудничестве с другими институтами РАН. На борту судна находятся сотрудники Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РАН и Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН. Научная программа также обсуждалась и согласовывалась с Геологическим институтом РАН, чтобы новые, полученные в экспедиции данные, дополняли уже проведенные ранее исследования.
Экспедиция является частью программы «Плавучий университет» Министерства высшего образования и науки. Трое студентов — победителей конкурсного отбора участвуют в работе экспедиции. Они представляют Университет «Дубна», Московский энергетический институт и Российский государственный геологоразведочный университет.