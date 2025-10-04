Российское судно изучит микроземлетрясения в северной Атлантике

Экспедиция под руководством старшего научного сотрудника Института океанологии Дмитрия Ильинского проводится в сотрудничестве с другими институтами РАН. На борту судна находятся сотрудники Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РАН и Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН. Научная программа также обсуждалась и согласовывалась с Геологическим институтом РАН, чтобы новые, полученные в экспедиции данные, дополняли уже проведенные ранее исследования.