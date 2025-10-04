Ричмонд
460 волгоградских курсантов приняли присягу на Мамаевом кургане

Сегодня, 4 октября, на Мамаевом кургане прошла торжественная церемония принятия присяги сотрудниками органов внутренних дел.

Как сообщили в Волгоградской академии МВД, в мероприятии приняли участие 300 первокурсников Волгоградской академии МВД России и 160 курсантов Донецкого филиала.

200 слушателям четвертых и пятых курсов присвоено первое офицерское звание «младший лейтенант полиции» и вручены офицерские погоны.

Открыл церемонию начальник академии генерал-майор полиции Роман Павленков.

На церемонии присутствовали руководители органов государственной власти региона, силовых ведомств, а также делегации Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь и Могилевского института МВД Республики Беларусь, ветераны, выпускники вуза разных лет.