460 волгоградских курсантов приняли присягу на Мамаевом кургане

На церемонии присутствовали руководители органов государственной власти региона, силовых ведомств, а также делегации Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь и Могилевского института МВД Республики Беларусь, ветераны, выпускники вуза разных лет.