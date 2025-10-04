В Ивановской области завершен ремонт дороги Гаврилов Посад — Лычево

Дорогу Гаврилов Посад — Лычево в Ивановской области отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы завершили досрочно, сообщили в правительстве региона.
Ремонт стартовал осенью прошлого года и должен был продлиться до 2026 года, но его завершили раньше срока. Протяженность участка составляет 6,7 км. На дороге полностью обновили покрытие, отремонтировали водопропускные трубы и остановки общественного транспорта. Также установили дорожные знаки и нанесли разметку. Кроме того, была восстановлена линия освещения в селе Лычево. Уточним, что по этой дороге проходит школьный маршрут, а еще она обеспечивает связь с районным центром.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.