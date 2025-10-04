В детских лагерях Ростовской области побывали более 73 тысяч ребят

По информации властей, все 949 лагерей были полностью готовы к летнему сезону. Перед его началом провели масштабные учения. Все объекты дополнительно укрепили. Впервые были оборудованы защитные укрытия. За все лето не случилось ни одной чрезвычайной ситуации, угрожавшей жизни детей.