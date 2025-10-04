В детских лагерях Ростовской области побывали более 73 тысяч ребят

Более 73 тысяч ребят побывали в детских лагерях Ростовской области. Информацию, озвученную в ходе доклада о прошедшей весенне-летней оздоровительной кампании, в своем телеграм-канале опубликовал губернатор Юрий Слюсарь.
По информации властей, все 949 лагерей были полностью готовы к летнему сезону. Перед его началом провели масштабные учения. Все объекты дополнительно укрепили. Впервые были оборудованы защитные укрытия. За все лето не случилось ни одной чрезвычайной ситуации, угрожавшей жизни детей.
Особое внимание уделили поддержке семей в трудной ситуации и детей участников СВО, им предоставили около 20 тысяч бесплатных путевок.
Программа летнего отдыха получилась разнообразной. Ребята участвовали в казачьих сменах и патриотических акциях. Для одаренных детей организовали специальные программы. Организаторы сделали упор не только на отдых, но и на развитие.
Опросы показали, что свыше 90% детей готовы вернуться в лагеря в следующем году. Впереди еще осенние смены. Губернатор поблагодарил всех, кто помог сделать лето для детей счастливым и безопасным.
