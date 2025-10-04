В подмосковном Хотькове к осени 2026 года отремонтируют корпус школы

Учебный корпус Хотьковской школы № 5 в Сергиево-Посадском округе Московской области отремонтируют к осени 2026 года, сообщили в пресс-службе минстройкомплекса региона. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».
Капитальный ремонт проведут в корпусе на улице Пушкина. В нем учатся более 300 школьников. В здании обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехнику, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.
Уточняется, что работы пройдут во всех внутренних помещениях, включая спортзал и пищеблок. В учебное заведение закупят новую мебель и оборудование. Кроме того, специалисты благоустроят территорию вокруг.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.