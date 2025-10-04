В уфимском Глумилино заканчивают благоустраивать территорию новой школы

На площадке продолжаются активные работы, и территория вокруг школы заметно преображается. По словам Тарасова, здесь создают многофункциональное образовательное пространство, где предусмотрены все условия для качественного обучения и комфортного пребывания детей в течение учебного дня. Школа рассчитана на 1225 мест.