В уфимском Глумилино заканчивают благоустраивать территорию новой школы

Глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов сообщил о скором завершении работ.

Источник: Комсомольская правда

Благоустройство территории новой школы в микрорайоне Глумилино выходит на завершающий этап. Как сообщил глава администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов, на объекте осталось выполнить лишь последние штрихи.

На площадке продолжаются активные работы, и территория вокруг школы заметно преображается. По словам Тарасова, здесь создают многофункциональное образовательное пространство, где предусмотрены все условия для качественного обучения и комфортного пребывания детей в течение учебного дня. Школа рассчитана на 1225 мест.

