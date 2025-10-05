Сколько вина произвела и экспортировала Молдова: основные данные

В стоимостном выражении экспорт натуральных молдавских вин был максимальным в 2024 году (135,2 миллиона долларов), минимум зафиксирован в 2022 году (118,8 миллиона долларов). Что касается доли экспорта в страны ЕС из общего объема, то в прошлом году этот показатель был максимальным (48,8), а в 2019 году — минимальным (33,1%).