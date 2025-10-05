Сколько вина произвела и экспортировала Молдова: основные данные

Что касается игристых вин, то больше всего их было произведено в 2024 году: 1161,9 тысячи декалитров. Минимум пришелся на 2020 год: всего 649,6 тысячи декалитров.
В 2024 году было произведено 16,6 миллиона декалитров натуральных вин.
Пик экспорта натуральных вин выпал на 2019 год: 14 966 тысяч декалитров. А минимальные значения зафиксированы в прошлом году: всего 10796 тысяч декалитров.
В рейтинге стран-импортеров молдавских натуральных вин за 2024 год лидируют Белоруссия (3647 тысяч декалитров), Румыния (1397) и Грузия (1115). Еще 592 тысячи декалитров пришлось на Чехию, примерно столько же (525) на Великобританию, за ними следуют Польша (482), Канада (436) и Сербия (387).
В стоимостном выражении экспорт натуральных молдавских вин был максимальным в 2024 году (135,2 миллиона долларов), минимум зафиксирован в 2022 году (118,8 миллиона долларов). Что касается доли экспорта в страны ЕС из общего объема, то в прошлом году этот показатель был максимальным (48,8), а в 2019 году — минимальным (33,1%).
Экспорт игристых вин из Молдовы достиг своего пика в 2021 году, составив 574 тысячи декалитров. Меньше всего экспортировали в 2021 году: около 221 тысячи декалитров.
В прошлом году из Молдовы было экспортировано 293 тысячи декалитров игристых вин. Среди основных импортеров — Румыния (88 тысяч декалитров), США (47), Германия (38). Пятерку замыкают Швеция (15) и Кот-д’Ивуар (14). В Турцию было экспортировано в 2024 году 10 тысяч декалитров, а на Украину — 9 тысяч декалитров молдавских игристых вин.
В денежном выражении максимума экспорт игристых достиг в 2021 году (14 миллионов долларов), минимум отмечен в 2019 году (5,8 миллиона долларов). В 2024 году Молдова экспортировала игристых вин на 8,3 миллиона долларов.
Что касается доли экспорта этого вида вин в ЕС, то пик пришелся на 2024 год (61,1%), минимум был отмечен в 2021 году (14,8%), уточнили в НБС.
