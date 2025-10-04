Дугин заявил о возвращении потерянных с «философским пароходом» идей

«Произошла катастрофа, “философский пароход” (условное название кампании, в ходе которой в первые годы большевистской власти из страны изгнали выдающихся представителей отечественной науки и культуры — прим. ТАСС) — это был экзорцизм русской философии на сто лет. И вот сейчас, по сути дела, мы находимся в той ситуации, когда “философский пароход” призван вернуться. Тех людей, которых когда-то туда [в изгнание] отправили, уже нет, они не могут вернуться. А вот идеи, которые туда отправились — софиология, русская феноменология, славянофильство, византизм, который как раз расцвел в западной эмиграции, исследования именно православной метафизики — вот это, на мой взгляд, должно сейчас возвращаться», — сказал Дугин.