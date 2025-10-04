Больницу имени Н. А. Семашко в Крыму оснастили новым оборудованием

Аппарат для внутрисосудистых ультразвуковых исследований поступил в Республиканскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко в Крыму. Его закупили по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в представительстве региона.
Во время исследования внутрь сосуда вводят датчик диаметром всего 1,5 мм. Это позволяет врачу изнутри увидеть в объемном изображении трубчатый орган и его стенки, оценить выявленные патологии.
«Указанное преимущество позволяет более точно оценивать степень и объем поражения, выбирать наиболее правильную тактику лечения», — рассказал заведующий отделением Ахтем Зиядинов.
Новый аппарат позволит значительно повысить качество оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения. Уточним, что в больницу им. Н. А. Семашко поступают на лечение не только крымчане, но и жители Херсонской и Запорожской областей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.