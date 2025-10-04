В Вологодской области состоится «Покровский полумарафон»

Для участников подготовят дистанции протяженностью 5, 10 и 21,1 км, а также трассы, рассчитанные на детей. При этом представители подрастающего поколения могут попробовать свои силы наравне со взрослыми. Например, пробежать 5 км смогут спортсмены старше 12 лет, 10 км — старше 16 лет. Подчеркивается, что дистанция 21,1 км предназначена только для совершеннолетних атлетов.