В Вологодской области состоится «Покровский полумарафон»

Легкоатлетический забег «Покровский полумарафон» состоится 5 октября в селе Покровском в Грязовецком районе Вологодской области в соответствии с целями и задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в министерстве спорта региона.
Для участников подготовят дистанции протяженностью 5, 10 и 21,1 км, а также трассы, рассчитанные на детей. При этом представители подрастающего поколения могут попробовать свои силы наравне со взрослыми. Например, пробежать 5 км смогут спортсмены старше 12 лет, 10 км — старше 16 лет. Подчеркивается, что дистанция 21,1 км предназначена только для совершеннолетних атлетов.
Забеги начнут проводить с 10:40. Первыми на старт в это время выйдут дети. Им предстоит преодолеть дистанцию протяженностью 700 метров. Ожидается, что всего полумарафон соберет около 900 человек. Также в течение дня участники полумарафона смогут посетить парк и усадьбу Брянчаниновых, послушать выступление музыкального коллектива из города Грязовца, посмотреть шоу мыльных пузырей.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.