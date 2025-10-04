Для москвичей разработали аудиогид по Дому-музею Есенина

Аудиогид по литературно-мемориальной экспозиции Дома-музея С. А. Есенина появился в приложении «Узнай Москву», сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Разработка и развитие электронных сервисов отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Новинку подготовили к 130-летию со дня рождения поэта. Аудиогид включает описания более 40 экспонатов, среди которых архивные фотографии, книги и письма. Чтобы его прослушать, необходимо установить приложение «Узнай Москву» и отсканировать QR-код, размещенный у артефакта в музее.
Среди мемориальных предметов, представленных на выставке, можно увидеть галстук и манишку Александра Есенина, отца поэта, и журнал «Мирок», в котором в январе 1914 года появилось первое опубликованное стихотворение — «Береза». В экспозиции также представлена копия личной записки Сергея Есенина Александру Блоку. Кроме этого, посетители могут посмотреть архивные фотографии, например снимок в день бракосочетания поэта и Айседоры Дункан.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.