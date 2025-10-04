Для москвичей разработали аудиогид по Дому-музею Есенина

Среди мемориальных предметов, представленных на выставке, можно увидеть галстук и манишку Александра Есенина, отца поэта, и журнал «Мирок», в котором в январе 1914 года появилось первое опубликованное стихотворение — «Береза». В экспозиции также представлена копия личной записки Сергея Есенина Александру Блоку. Кроме этого, посетители могут посмотреть архивные фотографии, например снимок в день бракосочетания поэта и Айседоры Дункан.