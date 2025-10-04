Ричмонд
В Ленобласти отремонтировали участок дороги Песочное — Киссолово

Работы на отрезке протяженностью 4 км возле города Сертолово выполнили досрочно.

Ремонт 4-километрового участка трассы Песочное — Киссолово вдоль города Сертолово провели в Ленинградской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в дорожном комитете региона.

За два месяца специалисты расчистили полосы отвода, уложили два новых слоя асфальтобетона, укрепили обочины и отремонтировали остановки общественного транспорта. Подчеркивается, что работы были выполнены досрочно. А в 2022 году специалисты отремонтировали другой участок этой трассы, который ведет к деревне Агалатово. Тогда в порядок привели отрезок дороги протяженностью более 8 км. Всего в 2025 году в Ленинградской области отремонтируют свыше 300 км трасс.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.