В Ленобласти отремонтировали участок дороги Песочное — Киссолово

За два месяца специалисты расчистили полосы отвода, уложили два новых слоя асфальтобетона, укрепили обочины и отремонтировали остановки общественного транспорта. Подчеркивается, что работы были выполнены досрочно. А в 2022 году специалисты отремонтировали другой участок этой трассы, который ведет к деревне Агалатово. Тогда в порядок привели отрезок дороги протяженностью более 8 км. Всего в 2025 году в Ленинградской области отремонтируют свыше 300 км трасс.