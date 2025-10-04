В Южском районе Ивановской области завершен капитальный ремонт ФАПа

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Изотино Южского района Ивановской области отремонтировали по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.
В ходе капитального ремонта в здании заменили кровлю, установили современные пластиковые окна, обновили основной и запасной входы, заменили двери. На месте старой печи оборудована санитарная комната с новым сантехническим оборудованием. Печное отопление заменили на современное — систему водяного отопления с электрическим котлом.
Для удобства жителей обустроены пандус и дорожка до проезжей части, а вокруг здания сделана отмостка. Уточним, что ФАП обслуживает 168 жителей села Изотино и деревень Лучкино и Маньшино, включая восемь детей и пять подростков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.