В Курске открылся пункт проката детских вещей

В новом учреждении родители могут бесплатно на время взять детскую коляску, пеленальный столик, манеж, ходунки, стульчик для кормления, автокресло и другие предметы первой необходимости. Этой мерой поддержки могут воспользоваться молодые пары с детьми, семьи участников специальной военной операции, студенческие семьи и многодетные родители, воспитывающие детей-инвалидов, одинокие матери, а также родители с малышами, вынужденно покинувшие территорию постоянного проживания. Для этого нужно оформить документы, сообщив в том числе сведения о совокупном доходе семьи.