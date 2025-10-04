В Курске открылся пункт проката детских вещей

Пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных и детей до трех лет открылся в Курске на базе центра социальной помощи «Возрождение» по национальному проекту «Семья», сообщили в министерстве социального обеспечения, материнства и детства региона.
В новом учреждении родители могут бесплатно на время взять детскую коляску, пеленальный столик, манеж, ходунки, стульчик для кормления, автокресло и другие предметы первой необходимости. Этой мерой поддержки могут воспользоваться молодые пары с детьми, семьи участников специальной военной операции, студенческие семьи и многодетные родители, воспитывающие детей-инвалидов, одинокие матери, а также родители с малышами, вынужденно покинувшие территорию постоянного проживания. Для этого нужно оформить документы, сообщив в том числе сведения о совокупном доходе семьи.
«Мы открыли 6-й пункт проката детского оборудования. Благодаря нацпроекту до конца года мы планируем организовать еще более 20 таких пунктов на базе организаций социального обслуживания населения региона», — сказала врио министра социального обеспечения, материнства и детства Курской области Татьяна Сукновалова.
В городе также открыли «Школу молодых родителей». Ее посетителей учат уходу за ребенком и педагогическим приемам воспитания. Занятия будут проводить врач-педиатр, педагог-психолог, социальный педагог, специалист по социальной работе.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.