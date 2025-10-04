Робот Макс начал оказывать консультации родителям из Волгоградской области

Родители из Волгоградской области теперь могут узнать у робота Макса на «Госуслугах», как компенсировать затраты на летний отдых своих детей. Электронные сервисы создаются и развиваются в нашей стране в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в комитете информационных технологий региона.