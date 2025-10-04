Робот Макс начал оказывать консультации родителям из Волгоградской области

Родители из Волгоградской области теперь могут узнать у робота Макса на «Госуслугах», как компенсировать затраты на летний отдых своих детей. Электронные сервисы создаются и развиваются в нашей стране в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в комитете информационных технологий региона.
Цифровой ассистент подскажет, какие выплаты доступны родителям из Волгоградской области, которые приобрели путевки в летние лагеря отдыха и оздоровления для своих детей. Он поделится информацией о порядке и условиях предоставления компенсации в регионе, а также объяснит, кому доступна такая мера поддержки.
Кроме того, робот Макс расскажет, как подать заявление и какие для этого нужны документы. Для получения консультации нужно убедиться, что местоположение на сайте госуслуг установлено на территории Волгоградской области.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.