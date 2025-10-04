Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Робот Макс начал оказывать консультации родителям из Волгоградской области

Цифровой ассистент на «Госуслугах», в частности, расскажет, как можно возместить затраты на летний отдых детей.

Родители из Волгоградской области теперь могут узнать у робота Макса на «Госуслугах», как компенсировать затраты на летний отдых своих детей. Электронные сервисы создаются и развиваются в нашей стране в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в комитете информационных технологий региона.

Цифровой ассистент подскажет, какие выплаты доступны родителям из Волгоградской области, которые приобрели путевки в летние лагеря отдыха и оздоровления для своих детей. Он поделится информацией о порядке и условиях предоставления компенсации в регионе, а также объяснит, кому доступна такая мера поддержки.

Кроме того, робот Макс расскажет, как подать заявление и какие для этого нужны документы. Для получения консультации нужно убедиться, что местоположение на сайте госуслуг установлено на территории Волгоградской области.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.