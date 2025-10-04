В Людинове Калужской области завершили капитальный ремонт школы

В ходе ремонта частично утеплили фасад школы, провели капитальные работы с кровлей основного здания и пристроя. Обновили учебные кабинеты русского языка, математики, физики с лабораторией, химии, а также основ безопасности и защиты родины. Отремонтированы мастерские, библиотека и рекреации на первом этаже. Кроме того, заменены оконные блоки в спортзале и приведены в порядок запасные выходы. В здании установили 16 пластиковых дверей.