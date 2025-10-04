В Людинове Калужской области завершили капитальный ремонт школы

Капитальный ремонт школы № 2 города Людиново Калужской области завершен, сообщили в администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район». Работы проведены по национальному проекту «Молодежь и дети».
Людиновская средняя школа № 2 — учреждение с богатой историей, хранящее в своих стенах память о славных и трагических событиях прошлого. Сегодня в ней учится 751 ученик и работает 51 педагог.
В ходе ремонта частично утеплили фасад школы, провели капитальные работы с кровлей основного здания и пристроя. Обновили учебные кабинеты русского языка, математики, физики с лабораторией, химии, а также основ безопасности и защиты родины. Отремонтированы мастерские, библиотека и рекреации на первом этаже. Кроме того, заменены оконные блоки в спортзале и приведены в порядок запасные выходы. В здании установили 16 пластиковых дверей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.