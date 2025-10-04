В Ялте прошла юбилейная выставка «Здравоохранение. Крым 2025»

За три дня мероприятие посетили около 2,5 тысячи специалистов. На выставке были представлены 112 компаний. Среди них — отечественные производители медицинского оборудования, изделий и препаратов. Параллельно с выставкой были организованы пять конференций и профильных секций. На них с докладами выступили около 90 спикеров, в том числе зарубежных.