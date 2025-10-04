В Ялте прошла юбилейная выставка «Здравоохранение. Крым 2025»

Юбилейная выставка «Здравоохранение. Крым 2025» прошла 24−26 сентября в Ялте в соответствии с целями и задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в представительстве республики.
За три дня мероприятие посетили около 2,5 тысячи специалистов. На выставке были представлены 112 компаний. Среди них — отечественные производители медицинского оборудования, изделий и препаратов. Параллельно с выставкой были организованы пять конференций и профильных секций. На них с докладами выступили около 90 спикеров, в том числе зарубежных.
Например, на площадке выставки прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Ефетовские чтения». Ее участники обсудили оказание онкологической помощи, применение современных технологий в диагностике и лечении злокачественных новообразований. Кроме того, на выставке состоялась региональная конференция по современным тенденциям в герниологии. Для ее участников провели мастер-класс по хирургическому лечению грыж различной локализации и сложности.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.