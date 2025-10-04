Тюменцам «серебряного» возраста рассказали о цифровой грамотности

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября. В этот день представителям старшего возраста в Тюмени по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства» рассказали о цифровой грамотности, сообщили в департаменте информатизации региона.
Например, в домах культуры «Торфяник» и «Современник» работали консультационные центры. В них тюменцам «серебряного» возраста рассказывали, как пользоваться государственными цифровыми сервисами. Кроме того, им объяснили, как записаться на бесплатные курсы образовательной программы «Расширяя горизонты». Уточним, что ее занятиях пенсионерам помогают повысить уровень компьютерной грамотности, научиться пользоваться интернетом, защищать себя от мошенников и уверенно работать с цифровыми сервисами.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.