Тюменцам «серебряного» возраста рассказали о цифровой грамотности

Например, в домах культуры «Торфяник» и «Современник» работали консультационные центры. В них тюменцам «серебряного» возраста рассказывали, как пользоваться государственными цифровыми сервисами. Кроме того, им объяснили, как записаться на бесплатные курсы образовательной программы «Расширяя горизонты». Уточним, что ее занятиях пенсионерам помогают повысить уровень компьютерной грамотности, научиться пользоваться интернетом, защищать себя от мошенников и уверенно работать с цифровыми сервисами.